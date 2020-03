Stuttgart.

Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Werder Bremen: Die Anzahl der Vereine, die sich in der Corona-Krise mit ihren Profis auf einen Gehaltsverzicht geeinigt haben, wächst von Tag zu Tag. Auch beim VfB Stuttgart zeichnet sich eine solche Lösung ab. Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger hatte schon in der letzten Woche angekündigt, dass er bei diesem Thema „mit gutem Beispiel vorangehen wolle. “ Am Dienstagvormittag sagte er nun dem TV-Sender Sky: „Es gibt Signale aus der Mannschaft.“ Die Spieler haben laut Hitzlsperger begriffen, „was los ist“ und signalisiert, „dass sie ihren Teil dazu beitragen wollen.“ In welcher Größenordnung die Stuttgarter Profis auf Teile ihres Gehalts verzichten wollen, ist noch unklar. Bei vielen Bundesligaclubs – unter anderem Bayern, Dortmund und Leverkusen - verzichten die Kicker auf 20 Prozent ihrer monatlichen Bezüge.