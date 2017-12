Geislingen Erste Zeugenhinweise nach Schüssen auf Züge

Geislingen.

Nach Schüssen auf zwei Güterzüge auf einer Bahnstrecke zwischen Ulm und Stuttgart haben sich erste Zeugen gemeldet. Mittlerweile seien zwei Hinweise zu der Tat bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) eingegangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Ob darunter eine heiße Spur ist, war zunächst aber unklar. Die Hinweise mussten noch geprüft werden. Nach ersten Erkenntnissen waren die Schüsse am Donnerstagabend vermutlich aus Kleinkaliberwaffen abgegeben worden.