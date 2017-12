Geislingen Lokomotiven während der Fahrt beschädigt: Zugverspätungen

Geislingen.

Die Bundespolizei fahndet nach Unbekannten, die auf der Strecke Stuttgart-Ulm zwei Lokomotiven während der Fahrt beschädigt haben. Weitere Untersuchungen sollen darüber Aufschluss ergeben, womit die Züge am Donnerstagabend beschossen wurden, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte. Bei einer Lok war ein Seitenfenster durchschlagen worden, das aber nicht zum Führerhaus gehörte. An der anderen Lok wurde das Blech beschädigt. Verletzte gab es nicht.