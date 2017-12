Geislingen Schüsse auf Züge: Weiter keine Hinweise auf Täter

Geislingen.

Nach Schüssen auf zwei fahrende Lokomotiven in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) hat ein Zeugenaufruf bislang keine Hinweise auf Täter erbracht. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag mitteilte, werden die Lokomotivführer der beiden Güterzüge am Montag zu näheren Details des Vorfalls weiter befragt. Auch die Ermittlungen sollen fortgeführt werden.