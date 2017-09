Geländewagen Neuer Porsche Cayenne kommt auch mit Dieselmotor

Bei der Weltpremiere des neuen Cayenne auf dem Dach des Porsche-Museums hatte Porsche-Chef Oliver Blume Ende August auf hartnäckige Fragen von Journalisten noch ausweichend geantwortet. Es gebe noch keine Entscheidung, sagte Blume damals. Zunächst war der Cayenne nur mit zwei Benzinmotoren ausgestattet worden. Zudem war angekündigt worden, dass der große Geländewagen der VW-Tochter auch mit einem Plug-in-Hybridantrieb ausgestattet wird, also einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor, wobei die Batterie an der Steckdose aufgeladen werden kann. Nun kommt also voraussichtlich im nächsten Frühjahr auch eine Variante mit Dieselmotor. Eine große Rolle spielte dabei offenbar, dass es Befürchtungen gab, treue Kunden könnten bei einem Verzicht auf den Selbstzünder einen Geländewagen einer anderen Marke kaufen. Gerade in Deutschland spielt der Diesel eine wichtige Rolle. Hier haben vier von fünf verkauften Cayenne einen Dieselmotor. Weltweit liegt der Anteil der Wagen mit Dieselmotor am gesamten Porsche-Absatz indes nur bei 15 Prozent.

Verkauf im US-Markt bereits 2015 gestoppt

Der bisherige Diesel-Cayenne steht derzeit besonders unter Druck, weil in dem von Audi zugekauften Motor zunächst in den USA und seit Kurzem auch in Deutschland verbotene Abschalteinrichtungen im Abgassystem entdeckt wurden. Diese führen dazu, dass der Wagen die Stickoxid-Grenzwerte auf dem Prüfstand zwar einhält, im Straßenverkehr aber deutlich mehr Schadstoffe ausstößt. Der Verkauf auf dem US-Markt wurde deshalb bereits 2015 gestoppt. Vor kurzem hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) auch hierzulande einen Verkaufsstopp für bestimmte Cayenne mit Dieselmotor angeordnet. Zudem muss Porsche eine technische Nachbesserung entwickeln, dem Kraftfahrt-Bundesamt präsentieren und nach der Genehmigung einen Rückruf starten. Dies führte dem Vernehmen nach im Kreis der Cayenne-Fahrer zu großer Verärgerung. Trotz zunehmender Probleme mit den von Audi gelieferten Motoren will man bei Porsche zumindest offiziell nichts von einer Verstimmung zwischen den beiden Töchtern des VW-Konzerns wissen.