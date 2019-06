"Genau der richtige Schritt für mich" VfB verleiht Talent Eric Hottmann nach Großaspach

Stuttgart/Aspach.

Der VfB Stuttgart verleiht Nachwuchsstürmer Eric Hottmann für ein Jahr an den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Der 19-jährige Angreifer wurde in der abgelaufenen Spielzeit mit der U19 des VfB DFB-Pokalsieger und Deutscher Vizemeister. In 27 Pflichtspielen erzielte der Mittelstürmer insgesamt elf Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Auch in der zweiten Mannschaft der Schwaben sammelte der deutsche Junioren-Nationalspieler bereits erste Erfahrungen in der Regionalliga Südwest.