Generalprobe gegen Freiburg VfB Stuttgart testet gegen den Sportclub

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart bestreitet sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart in die 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg. Beide Clubs vereinbarten die Partie kurzfristig für diesen Freitag (15.00 Uhr), wie sie am Mittwoch mitteilten. Das Spiel wird im Rahmen des Freiburger Trainingslagers im österreichischen Schruns ausgetragen und eine Spielzeit von viermal 30 Minuten haben. Eine Woche nach der Generalprobe gegen den Bundesligisten eröffnen die Schwaben am 26. Juli (20.30 Uhr / ZVW-Liveticker) mit dem Heimspiel gegen Mitabsteiger Hannover 96 die neue Saison in der 2. Liga.