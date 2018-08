Generalprobe geglückt Der VfB schlägt Real Sociedad

"Es war kein einfaches Spiel, wir haben gegen eine Mannschaft mit hoher spielerischer Qualität gespielt", sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut nach dem Spiel, "jetzt haben wir noch eine komplette Woche Zeit, um uns auf das erste Pflichtspiel in Rostock vorzubereiten.“

Ohne Weltmeister Benjamin Pavard, Andreas Beck (beide individuelle Trainingssteuerung) und Borna Sosa (Trauerfall in der Familie) hatte sich der VfB auf den Weg ins Stadion Benzach nach Weinstadt gemacht.

Akolo schießt den VfB in Führung

Im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal am kommenden Samstag schickte VfB-Trainer Tayfun Korkut seine Elf im gewohnten 4-4-2-System auf den Rasen. Timo Baumgartl und Holger Badstuber bildeten gegen die Spanier das Innenverteidiger-Duo, Dennis Aogo und Gonzalo Castro zogen auf der Doppelsechs die Fäden und zunächst stürmten Mario Gomez und Chadrac Akolo.

Und der Kongolese war bereits nach 11. Minuten zur Stelle und schoss den VfB nach einer feinen Kombination über Gomez und Insua mit 1:0 in Führung. In der Folge standen die Schwaben gut organisiert und hatten den spanischen Erstligisten gut im Griff. Nur einmal wurde es brenzlig für VfB-Keeper Zieler, der in letzter Sekunde gegen Mikel Oyarzabal klären konnte (32.).

Gonzalez und Gomez versuchen es aus der Distanz

Die zweite Halbzeit begann mit einem Ausrufezeichen von VfB-Angreifer Mario Gomez, der den spanischen Kasten mit einem strammen Distanzschuss nur haarscharf verfehlte (49.). Und auch der eingewechselte Nicolas Gonzalez versuchte es von außerhalb des Strafraums, zielte aber ebenfalls zu hoch (62.).

In der letzten halben Stunde passierte nicht mehr viel vor beiden Toren, sodass beide Keeper nicht mehr ernsthaft eingreifen mussten.

Der VfB bestreitet sein erstes Pflichtspiel am kommenden Samstag (20.45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Hansa Rostock. Am 26. August steht dann das erste Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 an.