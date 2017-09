VfB-Kapitän Gentner meldet sich zu Wort "Es geht mir sehr gut"

Stuttgart.

Nach dem schweren Zusammenstoß mit Wolfsburgs Keeper Koen Casteels hat sich VfB-Kapitän Christian Gentner am Montagmittag aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. Der VfB-Kapitän dankte allen für die zahlreichen Genesungswünsche und gab Entwarnung: "Es geht mir sehr gut! Ich habe wie bereits berichtet wurde den ein, oder anderen Bruch im Gesicht aber nichts was nicht wieder zu korrigieren wäre", so der 32-Jährige. Am Samstagnachmittag war VfB-Kapitän Christian Gentner in der 85. Minute bei einem Zusammenprall mit Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels von dessen Knie mit voller Wucht im Gesicht getroffen worden.