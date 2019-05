Geplantes Tierkrematorium in Korb "Sie werden absolut nichts riechen"

Wer das Tierkrematorium im Gewerbegebiet Remseck-Aldingen betritt, könnte meinen, er hat sich in den Laden eines Kunsthandwerkers verirrt. Viele kleine Tonskulpturen und andere Schmuckstücke – meist Hunde und Katzen – stehen in den Regalen. Überwiegend sind das Urnen, in denen trauernde Tierliebhaber die Asche ihrer toten Haustiere mit nach Hause nehmen können. Das lassen diese sich zwischen 128 und 460 Euro kosten. Auf dem Tischchen in einer Sitzecke steht eine Box mit Taschentüchern. Denn täglich fließen hier Tränen.

Geschäftsführer Walter Rupff weiß, wie eng die Bindung der Frauchen und Herrchen zu ihren Tieren ist: „Viele wollen ihren langjährigen Partner bis ganz zum Schluss begleiten.“ Seit 13 Jahren betreibt der 62-Jährige das Tierkrematorium im Gewerbegebiet Remseck-Aldingen. Nun bahnt sich ein Generationenwechsel an. Zwar wird Rupff sein Krematorium noch ein paar Jahre lang weiterführen. Das neue, etwas größere Krematorium in Korb soll aber die 29-jährige Daniela Seiz leiten.

Im vergangenen Jahr 78 Tonnen Haustiere in Remseck eingeäschert

Doch in Korb regt sich Widerstand. Anlieger befürchten Gestank, Verkehr und einen „erheblichen Imageschaden“. CDU und Freie Wähler haben den Antrag gestellt, die Verwaltung möge alles in ihrer Macht stehende tun, die Ansiedlung in der Boschstraße zu verhindern. Der Antrag ist Thema in der Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag, 19.30 Uhr, in der Alten Kelter. Die Alarmglocken der Korber läuteten, als das zuständige Landratsamt im Mitteilungsblatt bekanntgab, dass in Korb bald bis zu 10 Tonnen tote Tiere am Tag verbrannt werden dürfen.