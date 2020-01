Geradstetten Schlägerei am Bahnhof: Angreifer wählt selbst Notruf

Geradstetten.

Ein 25-Jähriger hat am Dienstagmittag (31.12.2019) gegen 14 Uhr am Bahnhof Geradstetten einen Unbekannten angegriffen und kurz darauf selbst den Notruf gewählt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei griff der 25-jährige somalische Staatsangehörige offenbar unvermittelt einen bislang unbekannten Reisenden auf dem Bahnsteig an. Der Unbekannte schlug daraufhin laut Polizei mehrfach auf den Angreifer ein, sodass sich der 25-Jährige von dem Reisenden abwendete.

Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann wählte daraufhin selbst den Notruf und alarmierte die Polizei.