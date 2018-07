Geradstettener Freibad geschlossen Untersuchung der Schäden erst in ein paar Tagen

Dann gehen Remshaldener Gemeindebedienstete mit Schienmann an der Spitze und Vertreter einer Spezialfirma aus Balingen ins Becken und untersuchen den Schaden. Es gibt in der Folge zwei Möglichkeiten: Entweder kann man ihn lokal reparieren oder die ganze Folie muss ausgetauscht werden. Im ersten Fall rechnet Schienmann vorsichtig mit einer Woche plus eine weitere Woche, die das Wasser zum Einlaufen braucht. Was bedeutete, dass so um den 20. August herum wieder gebadet werden könnte. Müsste allerdings die ganze Folie erneuert werden, dann war’s das in dieser Saison im Freibad Geradstetten.