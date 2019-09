Gerichtsverhandlung in Schorndorf Eine lange Narbe bleibt vom Streit um eine Frau

Was sich im März vor eineinhalb Jahren zu später Stunde im Eingangsbereich einer Schorndorfer Kneipe zugetragen hat, das lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Zu bruchstückhaft, stellte Richterin Doris Greiner in ihrer Urteilsbegründung fest, sei die Beweislage. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, gibt es nicht. Es gibt nur einen Ohrenzeugen und die schriftliche Erklärung des Angeklagten, in der er seine Sicht der Dinge darstellt. Heute tut es dem 35-Jährigen leid, was damals passiert ist. Am liebsten, beteuerte er in seinem Schlusswort am Ende der Verhandlung, würde er rückgängig machen, dass er dem 26-Jährigen, der mit seiner Verlobten eine Affäre gehabt hatte und jetzt mit einer zehn Zentimeter langen Narbe im Gesicht leben muss, seine angeblichen Potenzprobleme vorgehalten hat.

Im Vorraum der Kneipe waren die beiden in besagter Nacht gegen zwei Uhr aufeinandergetroffen. Und weil er dachte, der 26-Jährige greife ihn an und nutze sein Handy als Waffe, habe er sich gewehrt. Dass sein Kontrahent dann die Treppe runterfliegen und mit dem Kopf in ein Glaselement der Eingangstür fallen würde, „konnte ich nicht vorhersehen“, las sein Anwalt aus der schriftlichen Erklärung seines Mandanten vor. Er selbst hatte in dieser Nacht Kokain und Joints konsumiert. Mehr wollte er dazu nicht sagen.

Der Geschädigte kann kaum etwas berichten - "Ich war schon ordentlich dabei"

Und der Geschädigte, der als Zeuge geladen war, konnte im Grunde kaum etwas berichten – auch wenn er, was der Verteidiger als unrechtmäßig kritisiert hatte, das Gericht aber zurückwies, im Sommer Akteneinsicht erhalten hatte. Mit seinen Kumpels, erzählte der 26-Jährige, hatte er sich schon am Abend getroffen. In Plüderhausen haben sie die ersten Biere getrunken und auf dem Weg zum Bahnhof den Angeklagten das erste Mal gesehen. In Schorndorf, wo der Abend weitergehen sollte, legten sie mit alkoholischen Getränken einen Zwischenstopp an der Berufsschule ein und waren dann gegen Mitternacht in die Kneipe am Bahnhof. Vier, fünf Jacky-Cola, überschlug der 26-Jährige, habe er dort bestimmt getrunken. „Ich war schon ordentlich dabei“, beschreibt er seinen Zustand, der im Krankenhausbericht mit 1,6 Promille dokumentiert ist. Doch gerade laufen, das versicherte er, konnte er damals noch.