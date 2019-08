Gerüchte rund um den VfB Stuttgart Mailand und Eindhoven heiß auf Nicólas González

Auch Inter Mailand hat laut dem Bericht ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen. Italienische Medien berichteten bereits zuvor, dass Scouts der "Nerrazurri" den Angreifer zuletzt vor Ort in Stuttgart beobachteten.

Ein Wechsel von Gonzalez, der Transfermarkt ist in Deutschland in diesem Jahr noch bis zum 2. September geöffnet, würde die Laune von Stuttgarts Trainer Tim Walter gewaltig trüben. Der 43-Jährige hält große Stücke auf den frischgebackenen Sieger der Panamerika-Spiele: "Ihn kann ich immer bringen", lobte Walter den Angreifer nach dessen Last-Minute-Siegtreffer gegen den FC St. Pauli am Wochenende .