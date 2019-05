Gerüchte um niedrige Wassertemperatur Darum ist das Wasser im Urbacher Freibad kälter als sonst

Urbach. Wegen der etwas niedrigeren Wassertemperaturen im Freibad hatte es in Urbach Gerüchte gegeben, das liege an dem Umbau der Wärmepumpe. In einer Gemeinderatssitzung dementierte Bürgermeisterin Martina Feherlen diese Falschinformation. Grund für die niedrigeren Temperaturen seien die Witterungsverhältnisse.