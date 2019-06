"Geschichten unter der Haube" Pop-up-Friseursalon in Schorndorfer Innenstadt

Bei den Interviewern/Autoren handelt es sich um die jungen Stuttgarter Künstler Jonas Bolle, Simon Kubat und Christian Müller vom „Citizen.Kane.Kollektiv“, das in jüngster Zeit mit der Performance „Die Stille der Stadt“ im Stuttgarter Osten einen Erfolg gefeiert hat. Sie haben sich beispielsweise mit Bäckern, Friseuren, Erfindern, Firmeninhabern oder Schulleitern unterhalten. „Die Menschen haben sie an ihren Geschichten, ihren Erfahrungen und besonderen Begegnungen in ihrem Leben teilhaben lassen. Nun sind also die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Nachbarn in der Region neu kennenzulernen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen“, so Daniela Hamisch, stellvertretende Geschäftsführerin der Kultur-Region Stuttgart.

Pop-up-Salon als offener Treffpunkt

„Die Kultur vermag es, in besonderer Weise Orte und Räume zu ermöglichen, an denen ein gesellschaftlicher Austausch stattfinden kann“, erläutert der Erste Vorsitzende der Kultur-Region Stuttgart, Ludwigsburgs Oberbürgermeister Werner Spec. „Der Salon soll dazu einladen, unsere Mitmenschen in der Region kennenzulernen und vor Ort ins Gespräch zu kommen. Gerade im öffentlichen Raum auf diese Weise Platz für soziales Miteinander zu schaffen, ist besonders reizvoll.“ Als offener Treffpunkt soll der Pop-up-Salon für einige Tage einen Rückzugsort, einen Ort für die Begegnung von Menschen mitten im öffentlichen Leben einer Stadt darstellen.