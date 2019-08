Gewerbeflächen in Welzheim Stadt will zurückgehaltene Grundstücke zum Verkauf anbieten

2001 wurde beschlossen, nur zurückhaltend zu verkaufen

Die unbebauten Gewerbegrundstücke entlang der Paul-Dannenmann-Straße haben in der Stadt eine lange Historie. Beim Bau der Umgehungsstraße hatte der Gemeinderat im Jahr 2001 beschlossen, die Gewerbeflächen nur zurückhaltend zu verkaufen und vorrangig für kommunale Zwecke vorzuhalten. Außerdem sollte angrenzenden Welzheimer Firmen eine Entwicklungsmöglichkeit offengehalten werden.

Die innerstädtischen Gewerbeflächen wurden bisher nur ausnahmsweise veräußert. Sie waren reserviert für Unternehmen mit großem Arbeitskräftepotenzial und einer nachvollziehbaren Begründung für einen Standort in der Kernstadt.

Mit dem Bau des neuen Feuerwehrmagazins an der Umgehungsstraße sieht die Stadt die öffentlichen Interessen befriedigt. Deshalb sei es möglich, einige der Grundstücke auf den Markt zu bringen und zunächst einmal das Interesse der Unternehmen zu erkunden.

Durchschnittlich rund 6000 Quadratmeter Gewerbeflächen verkauft

Während der Vorbereitung für das dritte Gewerbegebiet in Breitenfürst haben sich Stadtverwaltung und Gemeinderat darauf geeinigt, zuerst die Restflächen im Gewerbegebiet Schwabäcker in Breitenfürst zu verkaufen und danach beziehungsweise parallel zwei große Grundstücke an der Paul-Dannenmann-Straße auf den Markt zu bringen. Erst in einem weiteren, dann dritten Schritt geht es an den Verkauf der Grundstücke im neuen Gewerbegebiet Reizenwiesen Süd.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt durchschnittlich rund 6000 Quadratmeter Gewerbeflächen im Jahr verkauft. Allerdings waren die Schwankungen von Jahr zu Jahr sehr groß.

Entlang der Paul-Dannenmann-Straße sind rund 13 000 Quadratmeter unbebaut. Die beiden Grundstücke gelten als Filetstücke. Ein Teil der Fläche ist derzeit noch für die Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende an den Landkreis verpachtet. Der Vertrag läuft bis zum 31. Oktober 2025. Auch der Bolzplatz ist nicht tangiert. Diese Fläche hat die Stadt für einen anliegenden Unternehmer vorrangig reserviert.

Im Gewerbegebiet Schwabäcker sind zwei Restflächen mit 2000 Quadratmetern und 4033 Quadratmetern vorhanden. Die in diesem Gewerbegebiet vorhandene zentrale Fläche mit 7541 Quadratmetern soll nach Auffassung der Stadtverwaltung noch zurückgehalten werden, damit direkt benachbarte Gewerbebetriebe noch Entwicklungsmöglichkeiten haben, ohne ihren Standort aufsplitten zu müssen.