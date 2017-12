Gewinnen Sie ein Weihnachtsmenü für 2 Exklusiv schlemmen bei Petra Beyer

„Schmorgerichte lassen sich prima vorbereiten, eignen sich also gut für die Weihnachtstage ... und sind ausgesprochen lecker.“

„Schon seit der zehnten Klasse wusste ich, dass ich Köchin werden will.“ - Im Jahr 2002 begann Petra Beyer ihre Ausbildung auf Burg Staufeneck, und nach zahlreichen Stationen in Deutschland und Österreich führt sie heute, zusammen mit ihrem Ehemann Thorsten, ihr eigenes Restaurant: die „Brunnenstuben“ in Waiblingen. „Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, können unsere Ideen umsetzen und stehen dahinter, was wir kochen - und auch nicht kochen.“ Denn frische, ausgewählte Produkte haben bei Petra Beyer und ihrem Team oberste Priorität. Inhaber und Restaurantfachmann Thorsten Beyer ist für den Service in den „Brunnenstuben“ zuständig. Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener weiß die Affinität zu guten Weinen hier im Remstal zu schätzen: „Weine, ihre Herkunft, ihr Geschmack - das ist schon ein kleines Hobby von mir“ - ein Grund, weshalb in den „Brunnenstuben“ keine zehn, keine zwanzig, sondern gute 400 Positionen auf der Weinkarte stehen. „Wir bieten natürlich regionale Weine, aber auch eine große Auswahl an internationalen. Bei Interesse geben wir zu jedem Menü eine „Weinreise“ als Empfehlung, bei der sich die Gäste zu den kulinarischen Genüssen von edlen Tropfen begleiten lassen können. Heiligabend steht bei Petra und Thorsten Beyer ganz im Zeichen der Familie. „Unsere zwei Kinder sind noch relativ klein - sie freuen sich, wenn das Christkind kommt, Geschenke bringt und wir an diesem Abend alle zusammen sind.“ Das Kochen tritt an diesem Tag ausnahmsweise in den Hintergrund - traditionsgemäß steht an Heiligabend Leberkäse mit Kartoffelsalat auf dem Tisch. Ab dem 1. Weihnachtsfeiertag geben Petra und Thorsten Beyer in Sachen Kulinarik wieder alles: „An den Feiertagen sowie an Silvester bieten wir jeweils ein Menü an - ohne Doppelbelegungen, unsere Gäste können so lange sitzen, wie sie möchten.“

65 Plätze bietet das Restaurant, dazu ein kleineres Zimmer mit zwölf Sitzplätzen - und eine abwechslungsreiche Speisekarte täglich ab 17 Uhr, am Sonntag auch mittags: Rostbraten, Kalbsschnitzel, vegetarische Speisen und saisonale Gerichte stehen auf der Karte. „Da wir alles frisch zubereiten, erfüllen wir auch gerne vegane Wünsche und können auf Unverträglichkeiten Rücksicht nehmen.“

www.brunnenstuben.de

Leckere Verlosung

Gewinnen Sie einen Gutschein für „einen schönen Abend für zwei Personen in der Brunnenstuben“.

Küchenchefin Petra Beyer lädt ein, sich einen Abend lang von ihr und dem Team der "Brunnenstuben" verwöhnen zu lassen.