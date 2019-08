Gewinnwarnungen, Handelskonflikte & Co. Wie steht es um die Industrie im Rems-Murr-Kreis?

Für die Produktion in Alfdorf werden noch Beschäftigte gesucht, insbesondere Mechaniker und Ingenieure. Aber nur noch im Einzelfall würden neue Mitarbeiter eingestellt. Insgesamt sei die Einstellungspolitik inzwischen „konservativ“. Finanzvorstand Konstantin Sauer hat nach den jüngsten Zahlen versichert, in Deutschland werde es keine Entlassungen geben. Daraus leitet Gutmann die Botschaft an die Alfdorfer Belegschaft ab: „Es besteht keinen Grund, Panik zu verbreiten.“

Bei Stihl derzeit "kein Grund zu Überlegungen hinsichtlich Kurzarbeit"

Bei der Firma Stihl in Waiblingen schaut die Unternehmensleitung bereits weit in die Zukunft: „Wir gehen langfristig von weiterem Absatzwachstum aus“, teilt Sprecher Stefan Caspari mit. Auf die aktuelle Situation angesprochen, klingt der Optimismus verhalten: „Wir verzeichnen 2019 bislang geringes Wachstum und spüren eine gewisse Kaufzurückhaltung in einigen Märkten“, sagt er.

Es bestehe bei Stihl derzeit „kein Grund zu Überlegungen hinsichtlich Kurzarbeit“. Ein Indiz für die weiterhin gute Grundstimmung sei der weitere Bedarf an spezialisierten Kräften: „Bei uns werden zahlreiche Fachkräfte in den Bereichen Elektro- und Nachrichtentechnik, technische Informatik, Soft- und Hardwareentwicklung, Elektro- und Akkuentwicklung, Produktentwicklung und IT gesucht.“

Karl Schnaithmann mahnt: „Konjunktur wird kaputtgeredet“

Doch letztlich gilt in der Stihl-Konzernzentrale die gleiche Devise wie in der von ZF Friedrichshafen: Es wird auf Sicht gefahren. Stihl-Sprecher Caspari drückt es so aus: „Angesichts schwächelnder Weltkonjunktur und internationaler Handelskonflikte sind wir kurz- bis mittelfristig jedoch nur verhalten optimistisch.“ Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung stelle die Unternehmensführung bei der Herbst-Pressekonferenz am 17. September vor.

Karl Schnaithmann, Geschäftsführer des gleichnamigen Maschinenbau-Unternehmens in Remshalden-Grunbach, rät zu Gelassenheit. Nach seinem Eindruck „wird die Konjunktur kaputtgeredet“. Er meint damit vor allem das „Schlechtreden des Diesels“ und die Dämonisierung der Autoindustrie. Unter jungen Leuten sei es geradezu „verpönt“, wie er sagt, eine entsprechende Ausbildung in diesem Industriezweig zu machen oder dafür ein Studium zu absolvieren. Schnaithmann produziert unter anderem Systembauteile und Automationslösungen für die Automobilhersteller. Von den Turbulenzen auf dem Weltmarkt bleibt das mittelständische Unternehmen mit seinen 270 Beschäftigten nicht unberührt.

„Einen kleinen Rückgang gibt es querbeet, also weltweit“, stellt Schnaithmann fest. Kurzarbeit werde vom Unternehmen jedenfalls derzeit „nicht in Erwägung gezogen“. Im Gegenteil, Schnaithmann suche „händeringend Maschinenbauingenieure und erfahrene IT-Spezialisten“. Doch der Markt sei leergefegt. Optimistisch blicke er dennoch in die Zukunft, „weil wir uns an innovativen Kunden orientieren, die einen zuverlässigen Partner schätzen“.