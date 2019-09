Globaler Klimastreik am Freitag Diese Aktionen sind im Rems-Murr-Kreis geplant

Die Parents for Future Rems-Murr schließen sich teilweise den Backnanger Fridays for Future-Aktivisten an und treffen sich um 9 Uhr vor der Stadtbücherei in Backnang. Einige fahren aber auch direkt nach Stuttgart zur Demo. Treff ist dann um 11.30 Uhr am S-Bahnhof Stadtmitte, Ausgang Büchsenstraße in Richtung Innenstadt.

Die Evangelische Kirchengemeinde Welzheim beteiligt sich ebenfalls am Aktionstag Klimaschutz. Pfarrer Markus Frisch wird gemeinsam mit dem Umweltteam der Evangelischen Kirchengemeinde um 17 Uhr vor dem Hauptportal der St.-Gallus-Kirche eine Andacht zum Thema „Schöpfung bewahren – auch das Klima!“ durchführen. Außerdem werden am Freitag um fünf Minuten vor 12 Uhr die Kirchenglocken läuten. Dieses symbolische Läuten soll auf die Gefahr durch die Erderwärmung hinweisen.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt IG Bau ruft Beschäftigte im Rems-Murr-Kreis zur „Job-Klima-Pause“ auf. Um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, schlägt die Gewerkschaft vor, zum Beispiel eine längere Mittagspause einzulegen. Arbeitgeber werden dazu aufgerufen, den Arbeitnehmern die Teilnahme an Klima-Demonstrationen zu ermöglichen.