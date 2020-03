Bus und Bahnen Coronavirus: Türen von Bahnen, S-Bahnen und Stadtbahnen öffnen automatisch

Auch Türen der S-Bahnen und Stadtbahnen öffnen automatisch

Bereits vergangenen Woche hatte der VVS mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Ausweitung des Coronavirus einzudämmen. Zunächst rief sie am Donnerstag Fahrgäste dazu auf, in Bussen nur noch an den hinteren Türen ein- und auszusteigen und Fahrtickets über die VVS-App zu kaufen. Ab Freitag öffneten sich die Türen der S-Bahnen schließlich dort, wo es nach Angaben der VVS technisch möglich war, an den Stationen automatisch. Auch die SSB öffnet bis auf Weiteres die Türen der Stadtbahnen an den Haltestellen im Innenstadtbereich zentral.