Göppingen 16-Jähriger tödlich verunglückt

Kurz nach Hohenstaufen geriet der Jugendliche in einer leichten Linkskurve in Schräglage auf den rechten Grünstreifen und stürzte. Der 16-Jährige wurde über die Leitplanke in ein Gebüsch geschleudert. Dort blieb er mit schweren Verletzungen liegen. Ersthelfer bargen den Verletzten, versorgten ihn und riefen den Rettungsdienst. Ein Hubschrauber flog den Notarzt zum Unfallort. Notarzt und Rettungssanitäter versuchten dem 16-Jährigen noch zu helfen, doch er verstarb an seinen schweren Verletzungen.

Der vorausfahrende Kradfahrer kam kurz nach dem Unfall an die Unfallstelle zurück und erlitt einen Schock. Er musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.