Göppingen Brack neuer Trainer von Handball-Bundesligist Göppingen

"Wir sind uns sicher, dass er jetzt den richtigen Ansatz findet, uns sportlich wieder in die Spur bringen kann. Er brennt auf diese Aufgabe", sagte Göppingens Sportlicher Leiter Christian Schöne. Brack hatte zuletzt an der Universität in Stuttgart gearbeitet und den Zweitligisten DJK Rimpar beraten. Davor war er unter anderem von 2004 bis 2013 Trainer der HBW Balingen-Weilstetten.

Schon am Sonntag wird er die Mannschaft erstmals in einem Bundesliga-Spiel bei Aufsteiger TV Hüttenberg coachen. Nach dem verpatzten Saisonstart mit nur einem Sieg aus fünf Spielen hatte sich Göppingen am Dienstagabend von Andersson getrennt.