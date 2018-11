Göppingen Brutaler Familienstreit gibt Rätsel auf

Aufgrund der schweren Verletzungen befanden sich Geschwister am Montag noch in einer Klinik. Neben der 30 Jahre alten Frau und ihrem 10 Jahre älteren Bruder wurde auch der mutmaßliche Angreifer bei dem Streit in der Nacht zum Donnerstag verletzt. Er war am Montag noch in einer Justizvollzugsklinik. Er hat sich zwar bei den Ermittlern geäußert, wie der Sprecher der Polizei sagte. Kommentieren wollte er die Aussage aber zunächst nicht.