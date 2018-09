Göppingen Falsche Medikamente bekommen: Zwei Tote in Göppinger Klinik

Göppingen.

In einer Klinik in Göppingen sind am Mittwochmorgen zwei 78 Jahre und 62 Jahre alte Patienten tot aufgefunden worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge besteht der dringende Verdacht, dass die Verabreichung falscher Medikamente zu ihrem Tod geführt haben könnte. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. "Fünf weitere Personen haben ebenfalls das Medikament erhalten, sind jedoch in einem stabilen Zustand", hieß es weiterhin.