Göppingen Toter wohl Opfer von Gewaltverbrechen

Göppingen.

Bei dem in Göppingen gefundenen Toten handelt es sich um einen 39-Jährigen, der ersten Ermittlungen zufolge einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag nach der Obduktion mit. Zwei 16 und 19 Jahre alte Verdächtige seien in der Nacht zum Montag festgenommen wurden. "Nach weiteren umfangreichen Ermittlungen richtet sich nun ein Tatverdacht gegen die zwei Männer aus dem Raum Göppingen", hieß es.