Göppingen Vater und Sohn fliegen mit Marihuanaplantage und Dopinglabor auf

Stuttgart.

Ein Vater und sein Sohn aus dem Kreis Göppingen sind mit einem Dopinglabor und einer Marihuanaplantage aufgeflogen. Der 70-Jährige und sein 46 Jahre alter Sohn betrieben offenbar ein professionelles Untergrundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln. Zudem machten sie illegale Geschäfte mit Marihuanapflanzen, wie das Zollfahndungsamt Stuttgart in einer Pressemitteilung am Montag (11.11.) bekannt gab. Die Ermittler waren durch Pakete mit Doping- und Betäubungsmitteln auf die beiden Männer aufmerksam geworden. In Hong Kong war eine Sendung mit über einem Kilogramm Betäubungsmitteln sicher gestellt worden. Am Frankfurter Flughafen hatte der Zoll eine Sendung mit einem Kilogramm Dopingmitteln entdeckt. Beide Sendungen waren an Vater und Sohn adressiert gewesen.