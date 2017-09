Goldboden Alles zum Thema Windkraft am Goldboden

Inhaltsverzeichnis

1.) Warum der Goldboden?

Exkurs: Wie die Gegner der Windkraft im Schurwald den Regionalplan und seine Auswirkungen auf den Goldboden sehen

2.) Was baut die EnBW am Goldboden?

3.) Wie Wind zu Strom und Strom zu Geld wird

3.1) Woher weiß die EnBW, wie der Wind am Goldboden weht?

3.2) Von welchem Stromertrag geht die EnBW aus?

3.3) Was verdient die EnBW am Windpark und können sich die Bürger beteiligen?

3.4) Welche Zweifel und Kritik gibt es an Messung und Rechnung der EnBW?

3.5) Warum war die Wirtschaftlichkeit für die Genehmigung unerheblich?

Exkurs: Wie die Gemeinde Winterbach und der Feewi einen Windpark bauen wollten, aber nicht zum Zug kamen

1.) Warum der Goldboden?

Im gesellschaftlichen Kurzzeitgedächtnis beginnen die Energiewende und der politisch geförderte Ausbau der Windkraft im März 2011 mit der Katastrophe im Kernkraftwerk von Fukushima. Doch eigentlich reicht das Thema viel weiter zurück in die neunziger Jahre, in die Zeit der Bundesregierung von Helmut Kohl. „Schon damals hat man gesagt: Wir wollen Anlagen als privilegierte Vorhaben im Außenbereich zulassen“, sagt Thomas Kiwitt, Technischer Direktor beim Verband Region Stuttgart. Windräder seien gleichgestellt worden mit landwirtschaftlichen Bauvorhaben, die außerhalb von Siedlungsflächen ebenfalls einfacher zugelassen werden können.

Damit aber dadurch kein Wildwuchs von Windkraftanlagen einsetzt, war ein Steuerungselement nötig. In Baden-Württemberg wurde diese Steuerung durch die Regionalpläne vorgeben. Im Verband Region Stuttgart, zu dem der Rems-Murr-Kreis gehört, wurde ein rundes Dutzend Standorte ausgewiesen. Sie lagen alle auf der Schwäbischen Alb. Außerhalb dieser Gebiete war der Bau von Windkraftanlagen nicht erlaubt. Das war der Stand bis Fukushima.

Nach Fukushima: Raum für die Windkraft als Verpflichtung

Nach den Beschlüssen zum Atomausstieg hob das Land Baden-Württemberg die alte Regelung auf. Das bedeutete: Die bisherigen Vorranggebiete waren außer Kraft. Damit gab es in der Region Stuttgart auf einen Schlag keinen einzigen Standort mehr, an dem man ein Windrad hätte bauen können. Warum? Wegen den Regionalen Grünzügen, erklärt Thomas Kiwitt. Auf diese Schutzzonen für Räume zwischen den Siedlungen lege man im Ballungsgebiet sehr viel Wert. In ihnen ist selbst der Bau von privilegierten Vorhaben wie von Windrädern grundsätzlich verboten. „Deshalb mussten wir wieder einsteigen in die Ausweisung von Vorranggebieten“, sagt der Regionalplaner.

Die Vorgabe war: Es muss „substanziell“ Raum geschaffen werden für die Windkraft – eine Formulierung mit Auslegungsspielraum. „Uns hat niemand gesagt, was notwendig ist, es gab keinen Masterplan mit Zahlen für jede Region“, so Thomas Kiwitt. Klar sei jedoch gewesen: „Eine Null-Lösung geht nicht.“ Ein Regionalplan mit Vorranggebieten sei nur rechtmäßig, wenn man eine gewisse Zahl an potenziellen Standorten zur Verfügung stelle. Das könne gerichtlich überprüft werden.

Grundlage: Daten aus dem Windatlas

2013 begann in der Region das Verfahren für die neuen Zonen, in denen Windräder möglich sein sollten. Auf Grundlage von Daten aus dem Windatlas, in dem Berechnungen gesammelt sind, wo auf 100 Metern Höhe über dem Boden welche Windgeschwindigkeiten herrschen, stellte der Regionalverband einen Entwurf auf. Ausschlusskriterien für Standorte waren zum Beispiel Naturschutzgebiete oder zu geringer Abstand zu Siedlungen. Nach mehreren Beteiligungsrunden, in denen Kommunen, Bürger, Verbände und Institutionen ihre Einwände und Stellungnahmen abgeben konnten, stand ein neuer Regionalplan mit 41 Vorranggebieten. Dadurch ist festgelegt: Dort, aber nur dort, können potenziell Windkraftanlagen gebaut werden.

Wichtig sei dem Verband die Information der Bevölkerung gewesen, so Thomas Kiwitt. Es gab Infoveranstaltungen und Termine in Gemeinderatssitzungen. Am Ende beschäftigte sich der Verband Region Stuttgart mit mehreren Tausend Einwänden gegen den Planentwurf. Der aufwendige Abwägungs- und Anhörungsprozess dauerte bis Ende 2015. Dann hatte die direkt gewählte Regionalversammlung das letzte Wort und verabschiedete den Regionalplan. „Es wurde jeder Standort intensiv diskutiert“, sagt Thomas Kiwitt über die entscheidende Sitzung der Versammlung. „Aber am Ende gab es für den Gesamtentwurf eine breite Mehrheit.“

Die Ausweisung der Vorranggebiete sei letztendlich eine politische Entscheidung, fasst Kiwitt zusammen, „in einem Verfahren, in dem ein Gremium, das demokratisch legitimiert ist, die Entscheidung trifft. Nach fachlicher Prüfung und der Konsultation der Gemeinden und der Bevölkerung.“

WN-34: Wie der Goldboden zum Vorranggebiet wurde

Der Standort WN-34 am Goldboden kam in den Regionalplan aufgrund der Datenbasis aus dem Windatlas. „Das ist eine Simulation, in der man verschiedene Messpunkte hat und ein Höhenmodell heranzieht, um auszurechnen: Wie weht der Wind übers Land?“, erklärt Thomas Kiwitt. Für den Standort Goldboden stehen auf dem Papier, je nach genauer Lage, durchschnittliche Windgeschwindigkeiten zwischen 5,25 und 5,75 Metern pro Sekunde in einer Höhe von 100 Metern über Grund. 5,3 Meter pro Sekunde seien als Untergrenze die Vorgabe des Landes gewesen, ab der man über eine Windkraftnutzung nachdenken könne. Damit sei noch nichts über die Investorenentscheidung gesagt, ob das tatsächlich genügend Wind sei, betont Thomas Kiwitt. Hier sei es nur um eine Größe als Grundlage für eine Planungshilfe gegangen.

Bevor Windräder am Goldboden Realität wurden, stand auch noch ein aufwendiges Genehmigungsverfahren an, in dem, konkret auf das Projekt der EnBW bezogen, zum Beispiel geprüft wurde: Halten die Anlagen Schall-Grenzwerte ein, sind Belange des Naturschutzes berührt?

Eine wichtige Voraussetzung für die Windkraftnutzung war am Goldboden erfüllt: Es gab einen Grundstücksbesitzer, der mitspielt. Die Fläche liegt im Staatswald und da die Landesregierung den Willen hat, die Windkraft voranzubringen, war die Sache klar. Im Bieterverfahren um die Verpachtung der Flächen beteiligte sich auch die Gemeinde Winterbach mit dem Förderverein für erneuerbare Energien (Feewi).

Exkurs: Wie die Gegner der Windkraft im Schurwald den Regionalplan und seine Auswirkungen auf den Goldboden sehen Mehrere Tausend Einwände gingen beim Verband Region Stuttgart im Verlauf der Ausweisung der Windkraftvorranggebiete in der Region ein. In Sachen Goldboden war bereits früh die Bürgerinitiative „Pro Schurwald“ aktiv, in der sich die Gegner der Windkraftpläne für ihr Lebensumfeld sammelten und organisierten. Michael Haueis, Sprecher von „Pro Schurwald“ schreibt der Aktivität der Initiative zu, für eine deutliche Verkleinerung des Vorranggebiets dort gesorgt zu haben. Zwar sei man für eine komplette Streichung des Standorts gewesen, aber die Verkleinerung um zwei Drittel der Fläche wertet er als Erfolg. „Pro Schurwald“ sammelte Unterschriften in den betroffenen Anliegergemeinden. In Manolzweiler hätten sich drei Viertel der Bürger gegen die Standorte Goldboden und Nonnenberg ausgesprochen, sagt Michael Haueis. „Denn die sind genau dazwischen eingeklemmt.“ Der Bürgerinitiative ist jedoch die Gesamtschau wichtig: Obwohl Standorte verkleinert und andere aus dem Regionalplan gestrichen wurden, blieben im Schurwald sieben übrig. „Wir befürchten, dass es eine totale Überlastung gibt, wenn alle bebaut werden“, sagt Michael Haueis. „Wir befürchten, dass aus dem Natur- und Erholungsraum Schurwald eine Windkraft-Industriezone wird.“ „Pro Schurwald“ hätte sich gewünscht, dass bei der Ausweisung der Vorranggebiete die untere Grenze der Windhöffigkeit etwas höher gesetzt worden wäre als die 5,3 Meter pro Sekunde in 100 Metern Höhe, die die Landesregierung vorgab. Mit solchen grenzwertigen Voraussetzungen seien die Beeinträchtigungen von Natur, Mensch und Landschaft durch die Windkraftanlagen nicht zu rechtfertigen, sagt Michael Haueis. Hier liegen die Windkraftgegner nun mit der EnBW fundamental überkreuz. Diese geht aufrund ihrer Messungen und Gutachten auf 164 Meter Nabenhöhe der geplanten Windräder von durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von sechs Metern pro Sekunde aus. Und sagt: Das Projekt ist für uns wirtschaftlich. (Tiefer in das Thema Windmessung steigen wir in einem der folgenden Teile in dieser Serie ein.) >>>Zurück zum Inhaltsverzeichnis

2.) Was baut die EnBW am Goldboden?

Die EnBW ist am Goldboden oberhalb von Winterbach mitten im Bau von drei Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 230 Metern vom Boden bis zur Rotorspitze.

Begonnen hat die EnBW im Dezember 2016 mit der Rodung von 2,9 Hektar Wald, von denen 1,8 Hektar dauerhaft durch die Windräder und ihre Fundamente versiegelt bleiben. 0,6 Hektar bleiben für Wege oder Böschungen frei. Der Rest wird direkt nach dem Bau wieder aufgeforstet.

Mittlerweile hat die EnBW die Fundamente fertiggestellt. Für zwei Windräder mussten insgesamt 54 Betonpfähle in den Boden gerammt werden, die sie fest verankern und die Statik sichern sollen.

Wer derzeit von der richtigen Stelle, zum Beispiel von der anderen Seite des Remstals aus, zum Goldboden blickt, kann außerdem bereits den Arm des Krans sehen, mit dem die Turmteile der Windräder montiert werden sollen. Er ragt mit einer Höhe von rund 100 Metern über die Wipfel der Bäume hinaus.

Die Beton-Turmteile selbst sind noch nicht angeliefert worden. Die ersten Schwertransporte sollten laut Ankündigung der EnBW eigentlich diese Woche von der B 29 aus über Schorndorf und Schlichten zum Goldboden rollen. Wegen Verzögerungen bei der Genehmigung der Transporte, hat das nun noch nicht geklappt, wie die EnBW mitteilt.

Die wirkliche Herausforderung kommt aber erst: Im September sollen die Rotorblätter und das rund 60 Tonnen schwere Maschinenhaus angeliefert werden. Für die Rotoren ist jeweils ein Sattelzug mit einer Länge von 75 Metern nötig. Der Kran, der diese Teile zur Montage in die Höhe hievt, ist dann 180 Meter hoch.

3.) Wie Wind zu Strom und Strom zu Geld wird

Es war vor zwei Jahren im Juli, als das Thema Windkraft am Goldboden eigentlich erledigt schien. Zumindest für Michael Haueis und seine Mitstreiter der Bürgerinitiative „Pro Schurwald“ war die Sache klar: Am Goldboden wird es kein Windrad geben. Bei den Gegnern der Windkraft im Schurwald machte sich Erleichterung breit. Was war passiert? Der Projektentwickler Juwi und seine Kommunalwind GmbH hatten die Segel gestrichen und mitgeteilt: Wir wollen keine Windräder am Goldboden bauen, weil wir nicht glauben, dass sich das für uns rechnet. „Da waren wir sehr beruhigt“, sagt der Lichtenwalder Michael Haueis. Juwi sei ja nicht irgendwer in der Windkraftszene. „Wenn Juwi das sagt, dann ist das, wie wenn der Papst ein Edikt rausgibt.“

Doch die Freude war verfrüht. Denn die EnBW, die im Bieterverfahren um die Verpachtung des Standorts durch den Landesbetrieb ForstBW den Zuschlag verpasst hatte, war plötzlich wieder da und sagte: Wir machen das! Der Energiekonzern kaufte Juwi die Nutzungsrechte ab. „Wir halten für uns nach der ersten Prüfung den Windkraftstandort für wirtschaftlich zu betreiben“, hieß es in der ersten Verlautbarung noch vorsichtig, aber deutlich zuversichtlich. Schon wenig später war sich die EnBW sicher und reichte einen Genehmigungsantrag für drei Windräder ein.

3.1) Woher weiß die EnBW, wie der Wind am Goldboden weht?

Ein Jahr lang, von März 2016 bis März 2017 stand unweit der Goldboden-Kreuzung ein unscheinbarer, kastenförmiger Anhänger. Der Kasten enthielt die Technik für das sogenannte Lidar-Messverfahren. Dieses funktioniert ähnlich wie Radar, nur dass statt Radiowellen Laserstrahlen verwendet werden. Für die Windmessung werden Lichtimpulse in die Luft geschossen und von winzigen Partikeln zurückgeworfen. Daraus lassen sich Windgeschwindigkeit und Windrichtung errechnen. Gegenüber anderen Verfahren wie der Aufstellung eines Messmastes ist das ohne viel Aufwand durchzuführen.

Zwei „unabhängige und akkreditierte Fachgutachter“, sagt Dagmar Jordan, Pressesprecherin der EnBW, hätten die Ergebnisse der Messungen bestätigt: eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von sechs Meter pro Sekunde mit der Hauptwindrichtung Westsüdwest und „einer starken Nebenwindrichtung aus östlicher Richtung“. Gerade die östlichen Winde sind für das Projekt wichtig, da sie, so die Erklärung der EnBW, stärker und somit für die Nutzung durch Windräder energiereicher seien. Damit, so betont die EnBW, habe der Standort Goldboden ein anderes Profil als zum Beispiel der am Weißen Stein bei Esslingen. Dort hatte der Energieversorger mit einem Mast den Wind gemessen, das Projekt aber mangels Windhöffigkeit aufgegeben.

Einblick in die Windgutachten will die EnBW der Öffentlichkeit nicht geben. „Diese Daten sind nicht nur für uns sehr wertvoll, sondern auch für unsere Wettbewerber“, sagt Sprecher Hans-Jörg Groscurth.

3.2) Von welchem Stromertrag geht die EnBW aus?

Was bedeutet jetzt die Erkenntnis, wie viel Wind sich am Goldboden ernten lässt, für den Energieertrag der drei Windräder am Goldboden? Die Gutachter geben den Ertrag laut EnBW mit 26 400 Megawattstunden an, die durchschnittlich im Jahr an Strom produziert werden sollen. Darin ist schon eingerechnet, dass die Windräder nicht jeden Tag 24 Stunden am Tag laufen können. Zum Beispiel müssen die Anlagen zum Schutz von Fledermäusen in der Zeit von April bis Oktober zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens stillstehen.

Den durchschnittlichen Ertrag rechnet die EnBW dann weiter um und sagt: Mit den 26 400 Megawattstunden könnten 8000 Haushalte versorgt werden (bei einem Jahresstromverbrauch eines Haushalts im Jahr von 3300 Kilowattstunden).

3.3) Was verdient die EnBW am Windpark und können sich Bürger beteiligen?

Über wirtschaftliche Einzelheiten spricht die EnBW nicht öffentlich. Was der Konzern genannt hat, sind die Investitionskosten für den Windpark am Goldboden: 18,4 Millionen Euro. Außerdem öffentlich ist die Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Auf eine Laufzeit von 20 Jahren bekommt die EnBW für den Windradstrom 7,68 Cent pro Kilowattstunde. Das führt bei 26 500 Megawattstunden Ertrag zu einem jährlichen Umsatz von rund zwei Millionen Euro. Wohlgemerkt ist das der Umsatz, nicht der Gewinn, der nach Abzug von Steuern, Abschreibungen, Betriebskosten und anderen Aufwendungen übrig bleibt.

Die EnBW will auch eine Beteiligung von privaten Kleininvestoren und der Gemeinde ermöglichen. Sobald die Windräder in Betrieb sind, will der Konzern dafür ein Angebot unterbreiten.

3.4) Welche Zweifel und Kritik gibt es an Messung und Rechnung der EnBW?

Ertrag: Michael Haueis, Sprecher der Bürgerinitiative „Pro Schurwald“, sagt zu den von der EnBW erwarteten und von zwei Gutachtern bestätigten 26 400 Megawattstunden Ertrag: „Das halte ich für unrealistisch hoch. Noch keine Windkraftanlage in Baden-Württemberg konnte bisher so eine Strommenge ins Netz einspeisen.“ Die EnBW hält dem entgegen: Mit heutigen, modernen Windkraftanlagen sei eine hohe Auslastung und damit hoher Ertrag möglich. Der Vergleich mit älteren Anlagen sei nicht legitim, meint Pressesprecher Hans-Jörg Groscurth, weil diese eine geringere Höhe und kleinere Rotoren hätten.

Versorgung von 8000 Haushalten: Als „reines Marketinginstrument“ bezeichnet Michael Haueis von „Pro Schurwald“ die Rechnung der EnBW, es könnten 8000 Haushalte mit den drei Windrädern versorgt werden. Diese Angabe sei irrelevant, sagt Haueis. Denn: „Bei Windstille können null Haushalte versorgt werden.“ Sprich: An einem Tag ohne Wind müsste der Strom für diese 8000 Haushalte aus anderen Quellen kommen. Deswegen, so das Urteil der Windkraftgegner, bringen Windräder nichts für die Energiewende, weil trotzdem herkömmliche Kraftwerke als Back-up betrieben werden müssen. Nach Information der EnBW drehen sich die Rotoren am Goldboden erst ab Windgeschwindigkeiten von drei Metern pro Sekunde.

Öffentlich geförderte Wirtschaftlichkeit: Die Bürgerinitiative „Pro Schurwald“ kritisiert: Wenn der erwartete Energieertrag wirklich eintrete, subventioniere der Bürger über die EEG-Umlage den Windpark mit rund 20 Millionen Euro innerhalb einer Laufzeit von 20 Jahren. Michael Haueis rechnet dafür die vier Cent, die eine Kilowattstunde Strom an der Strombörse koste, gegen die 7,68 Cent auf, die die EnBW an EEG-Förderung bekommt. Spätestens hier gelangt jedoch die Diskussion auf die politische Ebene. Kann man einen Windpark auf seine finanziellen Aspekte reduzieren? Was ist es der Gesellschaft wert, „sauberen“ Windstrom ins Netz zu bringen? Das sind Abwägungsfragen, die immer wieder neu politisch verhandelt werden, wie die letzten Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz zeigen (siehe folgender Punkt „Eilige Genehmigung“).

Eilige Genehmigung: „Pro Schurwald“ behauptet, das Genehmigungsverfahren für den Windpark Goldboden sei im Eilverfahren „durchgepeitscht“ worden, damit die EnBW noch die alten Förderbedingungen nach EEG hat. Tatsächlich wurde der Windpark in dieser Hinsicht auf den letzten Drücker genehmigt. Nur durch die Genehmigung im Dezember 2016 und die angepeilte Inbetriebnahme im Jahr 2017 kann die EnBW sicher sein, 7,68 Cent pro Kilowattstunde Einspeisvergütung zu bekommen. Seit 1. Januar 2017 müssen alle neuen Windkraftprojekte ein Ausschreibungsverfahren bei der Bundesnetzagentur durchlaufen. Seitdem, so betonen die Windkraftgegner, sei kein einziger Windpark im „windschwachen“ Baden-Württemberg mehr für eine Förderung zugelassen worden. Die EnBW gibt zu: Der Zuschlag für den Windpark Goldboden wäre nach dem neuen Ausschreibungsverfahren nicht sicher. „Die Genehmigung nach dem alten System gibt uns Planungssicherheit“, sagt Sprecher Hans-Jörg Groscurth, betont aber: „Das Projekt wäre auch im neuen System wirtschaftlich.“

3.5) Warum war die Wirtschaftlichkeit für die Genehmigung unerheblich?

Die Fachbehörden im Landratsamt, die die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Windpark der EnBW erteilt haben, sagten von Anfang an klar: Windmessung und Wirtschaftlichkeitsberechnung können für uns kein Thema sein. Dies zähle in den Bereich des unternehmerischen Risikos der EnBW.

Michael Haueis, von „Pro Schurwald“, sagt dazu: Wie viel Geld die EnBW verdiene, sei ihm „relativ egal“. Egal könne das Windaufkommen aber dennoch nicht sein: Wir sagen: „Der Stromertrag, der aus dem bisschen Wind kommt, steht in keinem Verhältnis zu den Beeinträchtigungen von Landschaft, Natur und Mensch.“ All diese Beeinträchtigungen, die sogenannten öffentlichen Belange würden ausführlich abgewogen. „Dass ausgerechnet die Windhöffigkeit kein Kriterium ist, das ist paradox.“

>>>Zurück zum Inhaltsverzeichnis