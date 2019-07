„Goldene Schürze“ Neues Restaurant auf der Korber Höhe

37 Jahre lang hatten Charly und Brigitte Herrmann das Restaurant Staufer-Kastell auf der Korber Höhe geführt. Er kochte und sie backte und leitete den Service. Nach ihrem Rückzug in den Ruhestand folgte ein kurzes Zwischenspiel: Die neuen Pächter fanden wenig Freunde auf der Korber Höhe und warfen bald das Handtuch. Nun hat die „Goldene Schürze“ eröffnet, ein Familienrestaurant, in dem die Mutter kocht und das von Sohn Ferhat geleitet wird. Dass Kökers wissen, was auf sie zukommt und was von ihnen erwartet wird, darf angenommen werden: Vor 30 Jahren zogen Selma Köker und ihr Mann auf die Korber Höhe und fühlen sich, wie sie sagt, dort sehr wohl. Sohn Ferhat wohnt mittlerweile mit seiner Frau in Neustadt. Erfahrungen in der Gastronomie hat die Familie vor allem mit Hochzeitshallen gesammelt: Vor knapp 20 Jahren eröffnete Selmas Mann Adigüzel Köker im Endersbacher Birkel-Areal den türkischen Hochzeitssaal Mavi und später den Hochzeitssaal Laila in Ilsfeld.

Ab September Buffet

Ganz so groß wie in einem Hochzeitssaal mit mehreren Hundert Plätzen kann in der „Goldenen Schürze“ nicht gefeiert werden. Mit 82 Plätzen im Innenbereich, 20 auf der Terrasse und einem Nebenraum mit 25 weiteren Plätzen ist es aber gewiss nicht klein. Dazu kommt ein Extra-Spielzimmer mit Bällebad und Spieltunnel: „Die Eltern sollen in Ruhe essen können“, sagt Ferhat Köker. Drei Monate lang wurde das Lokal vor der Neueröffnung umgebaut: Ein Imbiss-Bereich für Döner und Pommes wurde abgeteilt, der große Teil des Restaurants aber mit Tischen mit weißen gestärkten Tischtüchern ausgestattet. „Wir wollten es edel und mit einem Buffet“, erklärt Ferhat Köker. Ab September soll es in der „Goldenen Schürze“ zusätzlich zur Speisekarte mittags und abends ein Buffet geben, außerdem gibt es täglich ab 9.30 Uhr ein Frühstücksbuffet.