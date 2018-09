Mario Gomez trifft doppelt VfB siegt beim Drei-Ligen-Cup in Großaspach

Auf dem Weg zum Turniersieg schlug die Elf von Trainer Tayfun Korkut über die Spieldauer von 45 Minuten den Zweitligisten Greuther Fürth mit 3:1. Den Gastgeber bezwang man vor knapp 3500 Zuschauern mit 2:0. Besonders torhungrig bei den Schwaben zeigte sich Mario Gomez, der doppelt traf.

Die weiteren Tore für den Bundesligisten erzielten Erik Thommy, Christian Gentner und Nicolas Gonzalez. “Wichtig ist, dass unsere Stürmer heute Tore gemacht haben”, sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut nach der Partie.

Auf dem zweiten Platz des Blitzturniers landete Drittligist Großaspach, der seinerseits die Franken aus Fürth mit 5:4 nach Elfmeterschießen als Verlierer vom Platz schickte.

In der Bundesliga sind die Stuttgarter, die am Sonntag ihren 125. Geburtstag feiern, noch ohne eigenen Treffer und stehen nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt unter Druck. Der Tabellenletzte tritt im nächsten Pflichtspiel am 16. September beim SC Freiburg an.