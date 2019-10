Gottlieb-Daimler-Realschule Schorndorf Umgang mit Smartphones - das rät die Pädagogin

Navi, Kamera, Zeitung, Kompass, Wecker, Radio, Plattensammlung und vieles mehr steckt heute im Smartphone, erklärt Christa Rahner-Göhring am Anfang ihres Vortrages den Eltern. Bevor es an die Problematisierung des Themas geht, will sie den Eltern erst mal klarmachen, welche Vorteile das Gerät bietet. „Die Technik ist genial“, sagt die Pädagogin. Sie spricht im Auftrag des Landesmedienzentrums an der Schule, rund 120 Eltern, deren Kinder derzeit in die fünfte und sechste Klasse gehen, hören ihr zu.

„Wir müssen lernen, mit der neuen Technik umzugehen, die Geräte gehen so schnell nicht mehr weg“, meint sie scherzhaft. Entscheidend sei, den Kindern „ein starkes Wertesystem“ mitzugeben. Die Jugendlichen müssten lernen, wo sie etwa das Persönlichkeitsrecht verletzten. Bilder von Klassenkameraden ohne deren Einverständnis zu veröffentlichen, sei beispielsweise nicht in Ordnung. Vor Veröffentlichung oder Weiterleitung sollten sich die Nutzerinnen und Nutzer außerdem die Frage stellen, ob ein Foto Schaden anrichten oder für Mobbing missbraucht werden könnte.

Familien sollten smartphonefreie Zeiten gemeinsam vereinbaren

Die Pädagogin rät Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern einen sogenannten Mediennutzungsvertrag zu vereinbaren. In ihm sollte etwa die Dauer der Nutzung vereinbart werden. Aber auch die Konsequenzen bei Nichteinhaltung sollten klar sein. Als Hilfestellung für einen solchen Vertrag empfiehlt die Pädagogin die Internetseite „Surfen ohne Risiko“. Dort werden verschiedene Regeln vorgeschlagen, die je nach den individuellen Bedürfnissen abgeändert werden können. Dort werden unter anderem folgende Vorschläge gemacht: „Was mir unbehaglich ist oder Angst macht, zeige ich meinen Eltern“ oder „Bevor ich etwas runterlade, online kaufe oder an Gewinnspielen teilnehme, frage ich meine Eltern“. Aber auch ganz smartphonefreie Zeiten sollten vereinbart werden, rät die Expertin.