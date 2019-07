Grabenstetten Gemeinde muss wohl nicht für Höhlenrettung aufkommen

Grabenstetten.

Die Kosten für die Rettung zweier Männer aus der Falkensteiner Höhle in der Schwäbischen Alb bleiben wahrscheinlich nicht an der Gemeinde Grabenstetten hängen. "Wir gehen davon aus, dass die Versicherung des Höhlenführungs-Unternehmens das übernimmt", sagte Bürgermeister Roland Deh am Mittwoch. Unternehmen, die solche Touren organisierten, müssten vorab eine Versicherung für solche Notfälle vorweisen. Das sei auch hier der Fall gewesen: "Der Nachweis über eine Versicherung liegt mir schriftlich vor." Die Firma, bei der die Tour gebucht worden war, wollte sich nicht äußern.