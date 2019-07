Graffiti-Künstlerin Shiro Street Art aus New York in Waiblingen

Eigentlich wollte sie Spitzen-Judoka werden

Das Motiv an der Wand des Bürofachmarkts ist von seinen Wünschen inspiriert: Die Silhouette von Waiblingen ist verarbeitet und ein aus dem ZDF bekannter Zwerg. „Ich bin Mainzelmännchen-Fan“, verrät Gerald Lust. Aus einem Monitor guckt „Mimi“, ein in vielen Shiro-Werken auftauchender, wandelbarer weiblicher Charakter, der per Fernbedienung einen Hess-Lieferwagen steuert. Das Männchen am Rechner kehrt ebenfalls in zahlreichen Bildern wieder, einen festen Namen hat er nicht. „That’s Gerald“, sagt die Künstlerin augenzwinkernd.

Obwohl sie heute zu den angesagten „Street Art“-Künstlerinnen New Yorks gehört, war Shiros Weg zur Kunst mitnichten vorgezeichnet. Als Mädchen war sie Leistungssportlerin im Judo, Trägerin des schwarzen Gürtels und trainierte sogar mit dem Olympiakader. Ein schwerer Motorradunfall beendete jäh die sportlichen Karriereträume. Sie wurde Krankenschwester. Ein Beruf, der ihr heute noch am Herzen liegt und in dem sie immer wieder für einige Zeit arbeitet. Als sie jedoch den Film „Wild Style“ über die Hip-Hop-Szene sah, packte sie mit 22 Jahren das Fernweh. Ohne ein Wort Englisch zu können, zog sie nach New York und versuchte ihr Glück. Als Frau war es alles andere als einfach, sich in der männlich dominierten Szene zu behaupten. Gezielt holte sie immer wieder Kolleginnen, Rapperinnen und Breakdancerinnen an ihre Seite, um der Vorherrschaft der Männer Paroli zu bieten.

Der Bürofachmarkt ist nach Worten des Geschäftsführers Gerald Lust eigentlich ein „seriöses, zurückhaltendes“ Haus. Da wirke ein Knaller wie das Shiro-Bild am Eingang besonders gut, zumal sich darin auch ein Trend widerspiegele. Im Wettkampf um gutes Personal genüge es längst nicht mehr, nur einen Arbeitsplatz bereitzustellen. Büros böten besonders in den Bereichen für Besprechungen und Pausen Dinge, die sich früher dort niemand vorstellen konnte - vom Tischkicker bis zur Schaukel. Und Farbe ist gefragt: „Moderne Büros sind alles andere als grau.“