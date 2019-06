Gregor Kobel oder Markus Schubert Wer folgt auf Ron-Robert Zieler im VfB-Tor?

Leihgeschäft mit dem FC Schalke 04?

So sollen der FC Arsenal London, der FC Schalke 04 und der VfB Stuttgart Interesse an einer Verpflichtung haben. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung hat sich der 1,87 Meter große Torwart für S04 entschieden, soll aber direkt in die zweite Liga nach Stuttgart verliehen werden.

Man sei in „finalen Verhandlungen für die Torhüterposition“, ließ Thomas Hitzlsperger am Montag nach dem Abgang von Zieler wissen. Es ist also gut möglich, dass die VfB-Fans schon am Donnerstag beim offiziellen Trainingsauftakt eine neue Nummer eins präsentiert bekommen.