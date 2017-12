Griechenland Griechische Gewerkschaften rufen zum Streik auf

Großbritannien Asylstreit überschattet letzten EU-Gipfel des Jahres

Vor dem letzten EU-Gipfel in diesem Jahr ist der Streit über die Asylpolitik in Europa wieder voll entbrannt. EU-Kommission und Europaparlamentarier übten heftige Kritik an Gipfelchef Donald Tusk, der die Pflicht aller EU-Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen infrage gestellt hatte.