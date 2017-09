Griechenland Ölpest vor Athen

Athen - s sind warme Spätsommertage in der griechischen Hauptstadt Athen. Am Donnerstag stieg das Thermometer auf 33 Grad. Aber die Strände im Süden der Metropole, an denen noch vor wenigen Tagen zahllose Besucher Sonne und das Meer genossen, sind menschenleer. Eine schwarze Ölschicht bedeckt das Wasser. Von den trägen Wellen herangespült, türmt sich die klebrige Masse an den Sandstränden auf und setzt sich an den Klippen fest. „Die Saison ist gelaufen“, sagt Markos Deligiannis, der im Athener Küstenvorort Glyfada ein Strandcafé betreibt.