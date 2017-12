Athen - Bei schweren Zusammenstößen zwischen Migranten im Flüchtlingslager "Moria" auf der griechischen Ägäisinsel Lesbos sind Dutzende Menschen verletzt worden. Mindestens 15 von ihnen mussten nach Informationen der Insel-Onlinezeitung Lesvosnews.gr in das örtliche Krankenhaus gebracht werden, darunter zwei schwangere Frauen und ein Kind. Im Streit um die Nutzung der Toiletten und Duschräume waren Gruppen von Afghanen, Irakern und Syrern aneinandergeraten, berichtete die Athener Tageszeitung "Kathimerini". An verschiedenen Stellen im Lager gingen Zelte in Flammen auf.