Grill-Rezept der Woche Bromburger mit Wild und fruchtig-rauchiger Sauce

Klar, dass das Präfix „Brom“ bereits auf Brombeeren im Burger hinweist. Aber wie finden diese ihren Weg zwischen die Burger Buns? Antwort: In Form einer „Brombeer-BBQ-Sauce“ ( Rezept hier ).

Aus wilden Brombeeren hergestellt, passt die Sauce wunderbar zum Wildfleisch und auch zum Käse, der sich auf dem Burger befindet. Beim Käse handelt es sich übrigens um einen französischer Camembert. Der ist kein Muss – wer also lieber einen anderen bevorzugt: bitte sehr!

Und ja: Wer keinen Zugriff auf Brombeeren hat, der darf gerne auch einen Himburger vom Stapel lassen. Oder einen Erdburger oder einen Blauburger…

Immer wieder Montags liefert uns Anja Auer, die "Frau am Grill", ein leckeres Grillrezept der Woche. Sie betreibt den größten YouTube-Kanal zum Thema „Grillen“ der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten ihrer Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden sie auf Anja Auers Blog und ihrem YouTube-Kanal.

