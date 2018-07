Grill-Rezept der Woche Zucchini grillen – aber richtig bitte

Die Zucchini richtig aufschneiden:

Bitte in dicke Scheiben zwischen 1,5 und 2 Zentimeter schneiden. Und zwar nicht der Länge nach. Durch diese Dicke trockenen sie zum einen nicht aus und der Vertikalschnitt verhindert eine Auseinanderbrechen der Mitte entlang – wo sich das Kerngehäuse und somit die Sollbruchstelle befindet.

Die Zucchini ohne jegliches „Präparieren“ auf den Grill oder in die Pfanne legen?

Bloß nicht! Dadurch trocknet die Zucchini wirklich sehr schnell aus. Auch keinesfalls Salzen. Denn das Salz entzieht der Zucchini zusätzlich Flüssigkeit.

Welches Öl sollte verwendet werden?

Feine Zucchini = feines Olivenöl. Das ist auch ok, weil das meiste im Handel erhältliche Olivenöl die mittlere Hitze (welche beim Grillen oder Braten von Zucchini benötigt wird gut verträgt).

Das Würzen der Zucchini

Sehr beliebt ist Currypulver. So geschieht es auch in diesem Rezept. Weitere Möglichkeiten sind aber auch Paprikapulver oder Knoblauchgranulat. Keinesfalls wie gesagt jedoch Salz, weil dies der Zucchini die Flüssigkeit entzieht. Auch keinen Pfeffer, denn der könnte verbrennen. Mit Salz und Pfeffer darf natürlich beim Verzehr verfeinert werden…

Toll! Ich habe aber keinen Grill möchte aber dieses Rezept gerne nachmachen!

Kein Thema! Einfach eine Pfanne auf den Herd und die marinierten Zucchini-Scheiben bei mittlerer Hitze rausbraten. Aber: Meist reicht bereits das Öl an der Außenhaut der Zucchini. Die Scheiben keinesfalls im Öl ertränken. Extra-Tipp für die Pfanne: Ein paar Blätter frischen Salbei mit hineinlegen – diese werden schön knusprig und passen herrlich zur Zucchini.

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 10

Kochzeit: 15

Wartezeit: keine

1 große Zucchini

Olivenöl nach Belieben

Currypulver nach Belieben

