Grillrezept der Woche Gyros selber machen – mit frischen Kräutern

Also: In diesem Rezept wurde der Schweinehals beziehungsweise Schweinenacken vom Metzger in sieben Zentimeter dicke Scheiben aufgeschnitten. Die Scheiben wandern dann zusammen mit vielen frischen Kräutern (unter Beigabe von Sonnenblumenöl, Salz und Zucker) in einen Bräter – und „ziehen“ dort erstmal für drei Tage.

Das Stecken des Spießes mit dem Fleisch ist letztlich kein Hexenwerk – ein bisschen Übung und dann heißt es: Ab auf den Grill damit.

Das Rezept

Portionen: 8

Vorbereitungszeit: 50 Minuten

Garzeit: 60 Minuten

Wartezeit: 2-3 Tage

Zutaten

1,7 kg Schweinehals

1 Bund Koriander

1 Bund Rosmarin

1 Bund Thymian

1 Bund Majoran

1 Bund Petersilie

4 Salbeiblätter

5 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

1 gestr. EL Meersalz

1 gestr. EL Pfeffer

100 ml Sonnenblumenöl

1 große Gemüsezwiebel

Zubereitung

Fleisch in dünne (zirka 7 mm) Scheiben schneiden. Die Fleischscheiben mit Sonnenblumenöl, Meersalz und Pfeffer einreiben. Den Knoblauch schälen und mit dem Messer zerdrücken und die Zwiebeln in Ringe schneiden. Das Fleisch zusammen mit den Kräutern, den Zwiebelringen und den Knoblauchzehen in ein Gefäß geben und abgedeckt für zirka zwei Tage in den Kühlschrank stellen. Die Gemüsezwiebel halbieren. Eine Hälfte auf den Spieß der Rotisserie stecken. Nun die Fleischscheiben ebenfalls aufstecken, den Abschluss bildet die andere Hälfte der Gemüsezwiebel. Den Gyrosspieß bei 230 bis 250 Grad Schicht für Schicht knusprig grillen, dabei wird in Abständen von zirka 10 Minuten immer wieder die äußere Fleischschicht dünn mit einem scharfen Messer abgeschnitten und das Gyros vom Grill mit Tsatsiki, Fladenbrot und Krautsalat serviert. Alternativ auf dem Herd: Das Fleisch in kleine Stücke (fast schon Fetzen) schneiden und im heißen Öl scharf herausbraten (sodass eine leichte Kruste entsteht)