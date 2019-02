Großerlach Auto gegen Baum: Vier Verletzte

Großerlach.

Bei einem Unfall in Großerlach-Mannenweiler sind am Samstag (02.02.) vier Personen verletzt worden. Laut Polizei kam der Fahrer des Unfallwagens von der Straße ab; es war kein anderes Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Das Auto prallte gegen einen Baum. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurden alle vier Insassen des Fahrzeugs in ein Krankenhaus eingeliefert. Näheres zur Unfallursache ist noch nicht bekannt.