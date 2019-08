Großaspach / Kleinaspach.

Ab Montag (26.8.) wird ein Straßenabschnitt zwischen Großaspach und Kleinaspach (L 1115) aufgrund von Sanierungsarbeiten halbseitig gesperrt. In einer Pressemitteilung verkündet das Landratsamts, dass auf Höhe des Karlshofs an der L 1115 der Fahrbahnbelag vor einer Brücke beschädigt sei und erneuert werden müsse. Die Sanierungsarbeiten werden bis voraussichtlich Mittwoch (28.8.) andauern. Eine Ampelanlage führt den Verkehr an der Baustelle vorbei.