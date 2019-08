Großbrand in Remshalden-Grunbach Grunbacher Lagerhalle durch Feuer zerstört

Das Gebäude diente bis zum Freitagmorgen als Lagerhalle für die Firma GUP GmbH & Co, die sich auf Gebäudesanierung und die Entfernung von Schadstoffen spezialisiert hat.

Das Amt für Bevölkerungsschutz warnte wegen des Rauchs

Nach kurzer Zeit befand sich das Firmengebäude bereits in Vollbrand. Um sechs Uhr früh war die Rauchsäule kilometerweit im Remstal zu sehen. Zunächst zog der Rauch Richtung Norden zum Bauersberger Hof, später drehte der Wind dann Richtung Westen, so dass der beißende Rauchgeruch am Morgen nicht nur deutlich in Weinstadt, sondern auch in weiter entfernteren Ortschaften wie Kleinheppach oder Waiblingen wahrnehmbar war.

Wegen der starken Rauchentwicklung und weil zunächst nicht klar war, was in dem Gebäude brannte, gab das Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine Warnung heraus. Im Umkreis von fünf Kilometern rund um den Brandherd sollten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Feuerwehr konzentrierte sich zunächst darauf, die umliegenden Gebäude zu schützen, und ließ das Feuer in der Lagerhalle kontrolliert abbrennen, bevor sie zu den Löscharbeiten überging. Dabei kam so viel Wasser zum Einsatz, dass in Teilen von Grunbach zeitweise kein Wasser aus den Leitungen kam, wie Leser uns berichteten.

Gegen 7.45 Uhr, knapp zwei Stunden nach Eintreffen der Einsatzkräfte, war das Feuer gelöscht.

Mit Bagger Metallplatten entfernt, um Glutnester zu bekämpfen

Die Nachlöscharbeiten dauerten indes noch an. Und auch die Rauchsäule wurde nur allmählich kleiner. Um 8.30 Uhr rückte dann ein Bagger an. Mit diesem entfernten Feuerwehrleute die Wände des Gebäudes, um die Glutnester zu bekämpfen. An das Innere der Halle kamen die Einsatzkräfte zunächst nicht heran. Denn, so Steffen Heckel, Pressesprecher der Remshaldener Feuerwehr, durch das Feuer seien Teile des Dachs an der Südseite, wo der Brand ausbrach, eingestürzt.

Deshalb arbeitete sich der Bagger systematisch von der Nordseite vor, entfernte mit dem Greifarm die Metallplatten, so dass die Feuerwehren gegen 9.15 Uhr mit dem Löschen der Glutnester mit Schaum beginnen konnten.

Zu diesem Zeitpunkt traf sich die Einsatzleitung zur Lagebesprechung. Zuvor waren durch ein Spezialistenteam aus Backnang Luft- und Bodenmessungen erfolgt. In den Remshaldener Weinbergen, in Weinstadt und Grunbach-Süd wurde nach gesundheitsschädlichen Stoffen gesucht. In der näheren Umgebung des Brandortes war es zu Rußniederschlag gekommen – daher auch die Bodenuntersuchungen.

Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Nachmittag hinein

Um 9.30 Uhr gab die Feuerwehr schließlich Entwarnung: „Es wurden keine gesundheitsschädlichen Stoffe gefunden“, sagte Heckel.

Die Arbeit war für die Einsatzkräfte damit aber noch nicht beendet. Gegen 11 Uhr rückte zusätzlich noch ein großer Bagger des Technischen Hilfswerks an, um den Feuerwehrleuten Zugang zum Gebäudeinneren zu verschaffen. Die Löschung der Glutnester zog sich noch bis in den Nachmittag hin. Lange Zeit drang auch noch Rauch aus der Brandstelle.

500 000 Euro Schaden

Gary Merkle, einer der beiden Geschäftsführer der Firma GUP, war gleich nach Remshalden gefahren, als er von dem Brand erfuhr. Wo bis gestern sein Betrieb stand, ist inzwischen nur noch Schutt und Asche. Die Bäume ringsherum blieben hingegen verschont. Auch ein Übertreten des Feuers auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. In der Halle, sagt Merkle, seien vor allem Holzplatten, Dachlatten sowie Asbestsäcke gelagert gewesen. In dem Gebäude hätten sich aber auch Maschinen, die Sicherheitstechnik sowie das Büro der elf Mitarbeiter großen Firma befunden. Wie es nun weitergehen soll, weiß er nicht.

Weshalb in der Lagerhalle Feuer überhaupt ausbrach, ist noch unklar. Am Freitagnachmittag haben die Brandermittler der Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen. Wie David Ebert von der Pressestelle der Polizeidirektion Aalen mitteilt, ist es aber nicht sehr wahrscheinlich, dass die Ursache in absehbarer Zeit gefunden wird. Dafür seien die Schäden durch das Feuer, aber auch den großflächigen Einsatz von Wasser und Schaum, schlichtweg zu groß. „Wenn überhaupt, werden wir wohl erst nach Wochen etwas finden.“

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der bei dem Brand entstandene Sachschaden auf rund 500 000 Euro.