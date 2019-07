Großbritannien Auto rast in Menschengruppe - Polizei vermutet Absicht

Deutschland Routineeinsatz der Polizei endet blutig - drei Verletzte

Für die beiden Beamten in Baden-Württemberg sollte es ein Routineeinsatz werden, doch er endete blutig: Eine Polizistin und ihr Kollege sind am späten Donnerstagabend in Böblingen von einem 24 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt worden.