Großbritannien Davis-Cup-Team nach Australien - Fed Cup in Weißrussland

Ob es für das deutsche Fed-Cup-Team ein Heim- oder Auswärtsspiel wird, ist noch nicht entschieden. Weißrussland kann innerhalb der nächsten 30 Tage die Option ziehen, auf ein Heimspiel zu bestehen.

Die erste Runde im Davis Cup wird vom 2. bis 4. Februar 2018 gespielt, die Auftakt-Runde im Fed Cup am 10. und 11. Februar. Das Davis-Cup-Team hatte sich am vergangenen Wochenende durch einen Sieg im Relegationsspiel in Portugal den Verbleib in der Weltgruppe der besten 16 Nationen gesichert.

Jens Gerlach war am Dienstag in Stuttgart als Nachfolger der langjährigen Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner vorgestellt worden. Rittner übernimmt die neu geschaffene Rolle als Head of Women's Tennis.