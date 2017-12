Großbritannien Die wichtigsten Fragen zur Darts-WM

Wer sind die Favoriten, welche Deutschen sind mit von der Partie, wo ist das Pfeile-Spektakel zu sehen, und in welcher Halle wird gespielt? Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Beginn des Events.

Wie oft findet die Weltmeisterschaft statt? Und wer trägt sie aus?

Im Darts-Sport gibt es zwei große Verbände: Die PDC (Professional Darts Corporation) und die BDO (British Darts Organisation). Beide tragen jährlich eine Weltmeisterschaft aus. Obwohl die PDC später (1992) gegründet wurde, gilt sie als führender Verband. Die Stars der Szene spielen dort oder sind sogar von der BDO zur PDC gewechselt. Die Weltmeisterschaft der BDO beginnt traditionell dann, wenn die der PDC beendet ist. Bei der BDO wird nach Geschlecht unterschieden, es gibt also auch eine Frauen-WM.

Wie kann man sich qualifizieren? Und welche Deutschen sind dabei?

Die meisten Plätze werden nach der sogenannten Order of Merit, der Weltrangliste, vergeben. So qualifizieren sich die 32 besten Spieler dieses Rankings. Zudem qualifizieren sich weitere Profis über das sogenannte Pro-Tour-Ranking und nationale Qualifikationsturniere.

Für Deutschland sind der Brandenburger Martin Schindler und Kevin Münch aus Bochum mit von der Partie. Der 21-jährige Schindler qualifizierte sich über die Pro-Tour-Rangliste und spielt in Runde eins gegen den Australier Simon Whitlock. Münch gewann die nationale Qualifikation in Mönchengladbach. Der in der Rangliste bestplatzierte Deutsche, Max Hopp, verpasste erstmals seit 2012 die Qualifikation.

Wer sind die Favoriten? Auf wen gilt es zu achten?

Auf Favorit van Gerwen und Rekord-Champion Phil Taylor aus England. Der Niederländer ist Weltranglisten-Erster und sicherte sich im Vorjahr souverän den Titel im Alexandra Palace von London. Seine Markenzeichen: grellgrünes Shirt, die Glatze und seine Einlaufmusik "Seven Nation Army" von den White Stripes. Doch die Blicke werden sich trotz van Gerwens Favoritenstellung klar auf den 16-maligen Weltmeister Taylor richten. Er tritt nach knapp drei Jahrzehnten Darts-Sport nach der WM von der großen Bühne ab und will in London einen letzten großen Wurf landen.

Wie viel Preisgeld erhält der Sieger bei der Weltmeisterschaft?

Umgerechnet werden etwa 2,04 Millionen Euro ausgespielt, eine erneute Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (1,92 Millionen Euro). Das Preisgeld wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich angehoben, zum Start 1994 ging es noch um etwa 150 000 D-Mark. Dieses Mal warten auf den Sieger rund 450 000 Euro - und die rund 20 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy.

Wo ist die WM zu sehen? Und wann wird gespielt?

Beim TV-Sender Sport1 und dem Streaming-Anbieter DAZN. Der Sender aus Ismaning sendet mehr als 100 Stunden aus London live und setzt unter anderem auf Erfahrung von Darts-Profi Hopp, der ab dem Achtelfinale als Experte fungiert. Bei DAZN sind die Spiele im Originalkommentar zu sehen.

Die meisten Spiele finden abends statt. Für gewöhnlich wird täglich ab 20.00 Uhr (MEZ) gespielt, die Sessions dauern teilweise bis Mitternacht. An den Weihnachtsfeiertagen wird pausiert, auch Silvester ist spielfrei. Das Finale findet an Neujahr statt.

In welcher Halle spielen die Darts-Profis in London?

Weiterhin in der West Hall im Alexandra Palace. Der geplante Umzug von der kleineren Halle (etwa 3000 Zuschauer) in die Great Hall (bis zu 10 400 Plätze) scheiterte in diesem Jahr, wird vom Weltverband PDC aber prinzipiell weiter angestrebt. In den vergangenen Jahren waren sämtliche Sessions der Darts-WM binnen kurzer Zeit ausverkauft.