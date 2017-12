Großbritannien Elton John trauert um seine Mutter

London - Popstar Elton John (70) trauert um seine Mutter Sheila Farebrother. Er habe sie erst vor einer Woche gesehen, schrieb der britische Musiker ("Candle In The Wind") am Montag auf Instagram. "Reise gut, Mama. Ich danke dir für alles. Ich werde dich so sehr vermissen. In Liebe, Elton."