Großbritannien Gespräche über Hamiltons neuen Vertrag während der Saison

Im Royal Automobile Club von London stellte das Werksteam am Montag die neue Lackierung des Wagens für die am 13. März in Australien beginnende Saison vor. Mercedes setzt weiterhin auf Silber, neu sind einige rote Akzente auf dem Fahrzeug. Das komplette neue Auto mit dem Namen F1 W11 EQ Power+ wird erst am Freitag vorgestellt.