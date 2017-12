Brüssel - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May wollen heute eine Zwischenbilanz der Brexit-Gespräche ziehen. In Brüssel besprechen sie, ob bisherige Fortschritte eine ausreichende Basis bieten, um die Gespräche auszuweiten. Brüssel hat London bis heute eine Frist gesetzt für Zugeständnisse bei drei wichtigen Fragen: finanzielle Zusagen für eingegangene Verpflichtungen; rechtliche Garantien für mehr als drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien; und die Vermeidung neuer Grenzkontrollen zwischen EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland.