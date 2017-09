Brighton - In der britischen Labour-Partei droht Ärger wegen des EU-Austritts. Kurz vor Beginn des Parteitags in Brighton forderten unter anderen Dutzende Labour-Abgeordnete in einem Aufruf den Verbleib Großbritanniens im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion. In der Erklärung heißt es, dass die oppositionelle Partei den Mut haben sollte, eine "klare Alternative zum destruktiven Brexit" der Konservativen zu bieten. Das Schreiben wurde in der britischen Zeitung "The Observer" veröffentlicht. Großbritannien wird Ende März 2019 die Europäische Union verlassen.